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«ЭКСПО» приобщит Екатеринбург к культурным новшествам

Всемирная универсальная выставка запланирована на 2025 год

В рамках «ЭКСПО-2025» жители Екатеринбурга смогут познакомиться с новыми и перспективными достижениями в производственной, научной и культурной областях.

Уральцы смогут показать всему миру собственные уникальные проекты в различных направлениях. Такое мнение высказал директор Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Кинотеатр «Салют» Сергей Федяков, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Федяков поддержал желание руководителей Екатеринбурга сделать город площадкой для проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025».

Директор муниципального предприятия подчеркнул, что по его опыту и наблюдениям, жители Екатеринбурга всегда с интересом встречают новинки кинопроката, шедевры театра и культуры, хорошо знают мировых звезд эстрады и кино.

В столице Урала постоянно проходят фестивали, конкурсы, выставки и концерты.

 

 


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