Путин выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе

В Московской области после вылета из аэропорта Домодедово в Орск разбился самолет Ан-148, принадлежавший “Саратовским авиалиниям”. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Информацию об авиакатастрофе подтвердил источник в экстренных службах, передает РИА Новости. Самолет пропал с радаров через две минуты после взлета.

“Предположительно, самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было”, – приводит RT слова сотрудника одного из задействованных в поисково-спасательной операции подразделений.

Сообщается, что на борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.