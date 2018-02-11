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11 февраля, в 15:43
Новости

Путин выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе

Экстренные службы подтвердили факт крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

В Московской области после вылета из аэропорта Домодедово в Орск разбился самолет Ан-148, принадлежавший “Саратовским авиалиниям”. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Информацию об авиакатастрофе подтвердил источник в экстренных службах, передает РИА Новости. Самолет пропал с радаров через две минуты после взлета.

“Предположительно, самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было”, – приводит RT слова сотрудника одного из задействованных в поисково-спасательной операции подразделений.

Сообщается, что на борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

 


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