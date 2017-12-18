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18 декабря, в 20:43
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Елена Сотникова вернула себе место мэра Ялты

Повторное голосование пришлось провести из-за неточностей в документах

Елена Сотникова второй раз стала мэром Ялты.

Как сообщает РИА Новости, решение провести повторное голосование было принято из-за неточностей в документах во время первых выборов.

В конце октября этого года Елена Сотникова стала главой города. Управленческая деятельность длилась всего неделю, после чего депутаты Ялтинского горсовета отменили свое решение. На это пришлось пойти по причине неточностей в положении о проведении конкурса на замещение должности главы администрации. После того, как все доработки были внесены, конкурс объявили повторно.

На пост нового главы города Ялтинского горсовета Депутаты выбирали из двух кандидатур: Елены Сотниковой и Николая Пучнина.В пресс-службе горсовета отмечалось, что все депутаты проголосовали единогласно за утверждение Елены Сотниковой.


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