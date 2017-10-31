Елена Зайцева высказалась об идее взвешивания авиапассажиров

Заместитель генерального директора сервиса Travelata.ru Елена Зайцева эксклюзивно для «Практики» прокомментировала идею финской авиакомпании Finnair, которая планирует начать добровольное взвешивание своих пассажиров. Эти данные необходимы финскому перевозчику для оптимизации загрузки и заправки самолетов, а также для статистических исследований.

Компания фактически может сократить стоимость перевозок, поскольку расход топлива зависит от веса пассажирского судна. В России, для сравнения, для авиакомпаний существует ГОСТ, разработанный еще во времена СССР, который содержит средние показатели веса человека — причем зимой и летом эти данные различаются. Данные ГОСТа используются для расчета заправки судна, напомнила Зайцева.

«Возможно, эти цифры пора бы пересмотреть, но не думаю, что они будут сильно отличаться – и русские, и европейцы не сильно прибавили в весе за последние десятки лет — медиана все равно остается на уровне 20-30 лет назад», — поясняет эксперт и добавляет, что такая практика была бы полезна в США, где у людей реально существует проблема лишнего веса.

К сожалению, не сообщается, что данная мера финской авиакомпании в перспективе позволит снизить стоимость билетов. Таким образом, пассажирам не предлагается никакой мотивации для добровольного взвешивания. «И я не думаю, что полные люди будут рады, что их вес будет отражен в каких-то данных, ведь это частная информация, а пока ценность такой инициативы сомнительна для клиентов авиакомпании», — подытожила Елена Зайцева.

Ранее «Практика» писала о том, что финская авиакомпания начнет взвешивать пассажиров.