Элла Памфилова рассказала об иностранном вмешательстве в выборы

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что комиссия уже неоднократно сталкивалась с различными видами иностранного вмешательства в президентские выборы.

Как передает РИА Новости, по ее словам, чаще всего искусственно генерируется информационный мусор, призванный показать, что голосование в России проходит якобы нечестно.

При этом она отметила, что ЦИК заранее подготовился к всевозможным заявлениям о непрозрачности подсчетов голосов.

“У нас свыше 90 тысяч камер, прямая трансляция в интернете, любой может это видеть, любой регион нажал и посмотрел”, – отметила Памфилова.

Также она подчеркнула, что процесс проверки подписей кандидатов также максимально прозрачен и фиксируется видеокамерами.

Ранее Praktika.ru писала о том, что глава Центризбиркома Элла Памфилова исключила возможность каких-либо поблажек в ходе предвыборной кампании даже для Владимира Путина.