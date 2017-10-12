Эллин Толстов: для развития внутреннего туризма нужна инфраструктура

В последнее время внутренний туризм России начал стремительно развиваться. Мы поинтересовались у эксперта, какие меры надо предпринять, чтобы он вышел на один уровень с внешним туризмом.

Сооснователь сервиса онлайн бронирования Level.Travel Эллин Толстов нам рассказал, что для развития внутреннего туризма необходимо построить инфраструктуру. «Это объемное понятие, в него входят и дороги, и транспорт, и гостиницы, и рестораны. Слова о том, что Россия большая и это сложно сделать — бессмысленны. В первую очередь нужно создать удобную среду там, где уже есть поток. Нечто подобное удалось сделать в Сочи перед Олимпиадой. Теперь это курорт, куда ездить стали намного больше, чем раньше. Подобный путь сейчас необходимо пройти Крыму», — сказал Эллин Толстов.

Строить инфраструктуру, по мнению эксперта, должно не только государства. К этому процессу должны быть привлечены предприниматели, которым было бы выгодно вкладывать деньги в ее развитие.