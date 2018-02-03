Энергетики вернули свет в дома Санкт-Петербурга

Энергетики вернули свет в дома жителей Санкт-Петербурга. Электричество в квартирах исчезло сегодня ночью – без света остались около 100 тысяч человек. ЧП произошло из-за сбоя на территории Первомайской ТЭЦ. Электроснабжение пропало сразу в трех районах – Адмиралтейском, Московском и Василеостровском.

В 09:47 подача электроснабжения была восстановлена в полном объёме, сообщают в пресс-службе петербургского управления МЧС. Для ликвидации аварии на место ЧП выезжала 71 единица техники и 32 человека личного состава министерства.

Praktika.ru рассказывала о том, что энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет в дома жителей Санкт-Петербурга.