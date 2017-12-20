Эпидемия гриппа затронула 8 регионов Франции

Грипп вошел в «эпидемическую фазу» в восьми регионах Франции, Корсика по-прежнему остается в стороне, сообщает Le Figaro. После Иль-де-Франс в начале декабря семь других регионов вошли в эту фазу в период с 11 по 17 декабря, от О-де-Франции до Прованса, Альп и Лазурного берега, Бургундии-Франш-Конте, и трех регионов Атлантического побережья (Бретань, Луиза, Новая Аквитания) и Окситания.

Четыре других региона находятся в предэпидемическом состоянии: Гран-Эст, Нормандия, Центр-Валь-де-Луара и Овернь-Рона-Альпы, а на Корсике «нет тревоги». «Активность гриппа резко возросла в столичной Франции», – сообщила общественная организация здравоохранения «193 обращения с гриппоподобными болезнями на 100 000 жителей». Количество больных в залах неотложной помощи увеличилось более, чем в два раза.

«Вакцинация – лучший способ защитить себя от гриппа и его осложнений», – говорят органы здравоохранения. Также они рекомендуют не забывать о том, что «период, необходимый для защиты — 15 дней после вакцинации».

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