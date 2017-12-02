ЕР предложит регионам решать вопрос о вступительных взносах

Партия «Единая Россия» может наделить свои региональные отделения полномочиями, согласно которым они будут самостоятельно определять, обязательно ли платить членские взносы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на и.о. секретаря генерального совета партии Андрея Турчака и сотрудников пресс-службы партии.

Этот вопрос Андрей Турчак затронул во время конференции татарского отделения ЕР в Казани. Он отметил, что в региональных отделениях нет единого мнения по вопросу обязательности членских взносов, так некоторые политики выступают за, а некоторые — против.

Вопрос об обязательности взносов партия будет обсуждать 12-13 декабря в ходе учебных мероприятий для руководителей исполкомов. По мнению Турчака, этот вопрос касается не только финансов, но и самого партийного строительства, и его должны решать сами регионы.

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