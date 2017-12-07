Эрдоган встретится с Путиным для обсуждения решения США по Иерусалиму

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит с российским лидером Владимиром Путиным решение США.

Вашингтон хочет признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает РБК. В начале декабря CNN​ рассказал о планах президента США признать Иерусалим столицей Израиля. В среду, 6 декабря, Трамп сделал по этому поводу официальное заявление. Это одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Также в Израиль планируют перенести американское посольство.

«Я встречусь с Путиным, с главами западных стран — Германии, Англии, Франции, Испании, потому что это дело всего человечества, а не только мусульман», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент высказал свое недовольство решением главы США Дональда Трампа. Эрдоган считает, что такие действия создадут не примирение, а конфронтацию. В результате Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем.