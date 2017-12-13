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13 декабря, в 14:35
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Эрдоган предложил признать Иерусалим столицей Палестины

Позиция Турции по Израилю не соответствуют подходу России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провозгласить Иерусалим столицей Палестины, назвав Израиль «террористическим государством».

Такое предложение он высказал в ответ на решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает Коммерсантъ. «Я призываю все страны, поддерживающие международное право, признать Иерусалим оккупированной столицей Палестины. Мы больше не можем ждать»,— сказал президент Турции.

В среду, 6 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал шестимесячную отсрочку по переносу туда из Тель-Авива американского посольства.

В свою очередь Россия не поддерживает решение Эрдогана. Как сообщает Российская газета позиция Турции по Израилю не соответствуют подходу Москвы.


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