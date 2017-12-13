Эрдоган предложил признать Иерусалим столицей Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провозгласить Иерусалим столицей Палестины, назвав Израиль «террористическим государством».

Такое предложение он высказал в ответ на решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает Коммерсантъ. «Я призываю все страны, поддерживающие международное право, признать Иерусалим оккупированной столицей Палестины. Мы больше не можем ждать»,— сказал президент Турции.

В среду, 6 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал шестимесячную отсрочку по переносу туда из Тель-Авива американского посольства.

В свою очередь Россия не поддерживает решение Эрдогана. Как сообщает Российская газета позиция Турции по Израилю не соответствуют подходу Москвы.