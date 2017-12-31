Эрдоган: в США вспоминают о демократии только, когда им выгодно

В воскресенье, 31 декабря, глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство США вспоминает о демократии только тогда, когда это выгодно им. Об этом сообщает местное издание Anadolu Agency.

Во время своего выступления в провинции Дюздже Эрдоган напомнил о заявлении США, в котором они высказали намерение перестать оказывать финансовую помощь ООН.

«Получается, что США вспоминают о демократии лишь тогда, когда им это на руку», – цитирует турецкого лидера ТАСС.

Напомним, что 21 декабря непосредственно перед голосованием Генассамблеи ООН по резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предупредила, что это плохо скажется на отношении страны к организации.