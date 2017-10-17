«Эрмитаж-Урал» откроют в Екатеринбурге

Министерство культуры России выделило 200 миллионов рублей на создание центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.

Это один из самых ярких проектов культурной жизни уральской столицы, сообщается на официальном сайте Екатеринбурга. Центр планируют открыть в музее изобразительного искусства, который расположен на улице Вайнера. Во вторник, 17 октября, музей посетил министр культуры России Владимир Мединский.

На строительство и оснащение центра «Эрмитаж-Урал» составлена смета на 580 миллионов рублей. В 2018 году на реализацию проекта из регионального бюджета будет выделено около 170 миллионов рублей, а также 85 миллионов из бюджета Екатеринбурга.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская подчеркнула, что соглашение подпишут на международном культурном форуме, который пройдет 16-18 ноября в Санкт-Петербурге в главном штабе Эрмитажа.

Поэтапное открытие центра запланировано на 2020 год.