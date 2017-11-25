ЕС объявил об информационной борьбе с Россией

ЕС ежегодно будет выделять более одного миллиона евро на информационную борьбу с Россией.

Эти деньги пойдут на финансирование оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям Stratcom, сообщает газета The Guardian. Такое решение было принято после того, как выявили угрозу от кибератак и фальшивых новостей.

Президент Европейского совета Дональд Туск предупредил, что одной из реальных проблем Европы является кибератака, поддельные новости и гибридная война. Поэтому ЕС активизирует свою кампанию по борьбе с дезинформацией и поддельными новостями из России.

«Мы должны проявлять осторожность, бдительность и честность. Если мы хотим защитить себя и помочь нашим партнерам, мы должны быть очень осведомлены об угрозе внутри ЕС », – сказал Туск.

Туск сослался на недавнюю речь Терезы Май, где премьер-министр обвинила Россию в том, что она вмешивается в выборы и распространяет поддельные истории в средствах массовой информации в попытке посеять раздоры на западе.

Подразделение Stratcom было создано в 2015 году, чтобы опровергнуть ложные и вводящие в заблуждение истории об ЕС. В нем работают 14 сотрудников. Впервые после создания команды в 2015 году целевая группа East Stratcom получит деньги из бюджета ЕС.