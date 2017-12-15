ЕС перейдет ко второму этапу переговоров по Brexit

Лидеры 27 стран-членов Европейского союза согласились перейти ко второму этапу переговоров по выходу Великобритании из союза.

Об этом в пятницу заявил председатель ЕС Дональд Туск, сообщает Russian.news.cn. Договоренность достигнута в Брюсселе, куда все съехались для участия в зимнем саммите.

Ранее Рraktika.ru писала, что пемьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй предложила выплатить за выход из ЕС 45 миллиардов евро. Эта цифра больше предыдущей в два раза. Правительство Великобритании сделало данный ход в надежде на разблокировку переговоров по Brexit.

В начале декабря завершилась первая фаза переговоров по Brexit. Результаты представили на утверждение Европейскому совету на саммите.