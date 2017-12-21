Сегодня:
$
Нефть
Золото
21 декабря, в 17:50
Новости

ЕС продлил антироссийские санкции

Совет Европы закрепил решение формальной письменной процедурой

Совет ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против РФ.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета. Решение было принято после того, как лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель высказали свое мнение Европейскому Совету о ситуации с Минскими соглашениями по Донбассу. ЕС обвиняет Россию в том, что соглашения до сих пор не выполнены в полной мере.

Санкции продлили до 31 июля 2018 года. В число ограничительных мер входят запрет на импорт и экспорт оружия, ограничение доступа России к технологиям по добыче нефти, а также индивидуальные санкции к ряду лиц и организаций, включая заморозку активов и запрет на поездки.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
12 декабря, в 22:08
Евросоюз намерен продлить санкции против России
Новости
25 ноября, в 13:29
ЕС объявил об информационной борьбе с Россией
Новости
13 декабря, в 09:51
Транзит газа в ЕС восстановлен после взрыва на хабе Баумгартен

Оставить комментарий

avatar