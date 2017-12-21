ЕС продлил антироссийские санкции

Совет ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против РФ.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета. Решение было принято после того, как лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель высказали свое мнение Европейскому Совету о ситуации с Минскими соглашениями по Донбассу. ЕС обвиняет Россию в том, что соглашения до сих пор не выполнены в полной мере.

Санкции продлили до 31 июля 2018 года. В число ограничительных мер входят запрет на импорт и экспорт оружия, ограничение доступа России к технологиям по добыче нефти, а также индивидуальные санкции к ряду лиц и организаций, включая заморозку активов и запрет на поездки.