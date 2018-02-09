ЕС рассматривает отмену перехода на летнее время

Европейский Союз проголосовал в пятницу, чтобы пересмотреть переход на летнее время.

Члены парламента ЕС проголосовали за исследование 384 к 153. Голосование настоятельно призывает Еврокомиссию провести “тщательную оценку” перехода на Летнее время и “придумать предложение для его пересмотра”, сообщает UPI.

Голосование состоялось после того, как петиция из Финляндии призвала к отмене летнего времени, собрав более 700 000 подписей. Критики летнего времени ссылаются на исследование парламента ЕС 2017 года, в котором говорится, что подобная практика прерывает биоритм человека, заставляя людей страдать бессонницей, что приводит к несчастным случаям.

“Исследования, которые показывают увеличение дорожно-транспортных происшествий из-за проблем со сном во время перехода на летнее время, должны быть приняты всерьез”, – сказал ученый из Франции Карима Делли.

Любое изменение в переходе на летнее время должно быть одобрено парламентом, а также большинством национальных правительств ЕС. По данным Bloomberg, этот процесс может занять более года.