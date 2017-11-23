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23 ноября, в 16:17
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ЕС создаст резерв средств для борьбы со стихийными бедствиями

Еврокомиссия рассказала, из чего будет состоять RescEU

В Евросоюзе создадут резерв средств RescEU, которые будут направлены на оказание помощи странам, столкнувшимся со стихийными бедствиями.

Резервные средства будут выдавать в том случае, если собственных сил будет недостаточно, сообщает РИА Новости. “Будет создан резерв средств Евросоюза по обеспечению гражданской обороны, чтобы оказать помощь странам-членам в реагировании на катастрофы, когда национальные средства будут перегружены. RescEU будет состоять из  пожарных самолетов и водонасосного оборудования”, — сообщила Еврокомиссия.

В документе говорится, что расходы и оборудование резерва будет оплачивать ЕС, а контролировать их и принимать решение об их применении будет Еврокомиссия. Комиссия также возьмет на себя расходы по  адаптации, ремонту, транспортировке тех средств, которые находятся в собственности стран-членов.


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