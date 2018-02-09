Сегодня:
$
Нефть
Золото
09 февраля, в 10:07
Новости

Еще немного снега? В Москве ожидается облачная погода со снегом

Температура воздуха составит -3…-5 градусов по Цельсию

В пятницу, 9 февраля, в Москве ожидается облачная погода, местами будет идти слабый снег.

На крышах зданий возможно образование сосулек, сообщается на портале мэра Москвы. «Температура воздуха составит от минус трех до минус пяти градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Количество осадков не превысит 0,3 миллиметра», – сказано в сообщении.

Столичная мэрия просит всех жителей Москвы отправлять через портал «Наш город» сообщение о проблемах с наледью, сосульками и сугробами. Там можно описать проблему и прикрепить фотографию. Это поможет оперативно решать вопросы горожан.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
05 февраля, в 09:59
Сиди дома: в Москве сохранятся снежные заносы и гололедица
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Образ жизни
16 февраля, в 14:01
Смартфон как личный тренер и диетолог 

Оставить комментарий

avatar