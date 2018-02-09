Еще немного снега? В Москве ожидается облачная погода со снегом

В пятницу, 9 февраля, в Москве ожидается облачная погода, местами будет идти слабый снег.

На крышах зданий возможно образование сосулек, сообщается на портале мэра Москвы. «Температура воздуха составит от минус трех до минус пяти градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Количество осадков не превысит 0,3 миллиметра», – сказано в сообщении.

Столичная мэрия просит всех жителей Москвы отправлять через портал «Наш город» сообщение о проблемах с наледью, сосульками и сугробами. Там можно описать проблему и прикрепить фотографию. Это поможет оперативно решать вопросы горожан.