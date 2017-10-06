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06 октября, в 17:35
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Трех губернаторов могут лишить постов

Глава Псковской области станет руководителем генсовета партии "Единая России"

В ближайшее время в России могут смениться еще два-три губернатора, процесс ротации вступил в завершающую фазу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник близкий к Кремлю.

Одна из отставок может пройти в Псковской области, а ее нынешний губернатор Андрей Турчак станет главой генсовета партии «Единая России», пишет «Интерфакс».

В понедельник, 25 сентября, Владимир Путин утвердил отставку губернатора Самарской области, на следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области.

В последующие два дня своих постов лишились губернатор Ненецкого автономного округа и губернатор Красноярского края.

Ранее «Практика» сообщала о том, что в ближайшее время своих постов могут лишиться сразу десять российских губернаторов. Два года назад была похожая «пакетная» отставка губернаторов. Сами же главы регионов в 2015 году отказывались от каких-либо комментариев по этому поводу, вплоть до официального президентского указа.


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