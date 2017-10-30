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30 октября, в 23:16
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ЕСПЧ не стал рассматривать 14 жалоб против России

У каждой жалобы была индивидуальная причина отказа

Европейский суд по правам человека отказался рассматривать 14 жалоб, поданных против России. Каждую из них он признал неприемлемой

Соответствующее решение было принято 24 октября, пишет РБК со ссылкой на Министерство Юстиции. Все жалобы были посвящены нарушению права на справедливое судебное разбирательство и права на уважение собственности.

Каждая жалоба была отклонена по индивидуальной причине. В одном случае, например, ЕСПЧ отказал в рассмотрении, потому что проблема уже была решена, причем на национальном уровне. Другую жалобу не стали рассматривать из-за того, что истек шестимесячный срок для обращения в суд.


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Александр Николаевич
Гость
Александр Николаевич

Поняли, что их тоже могут снять с российского кошта ?

2 дней 10 часов назад
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