ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсации за дело «Ив Роше»‍

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) завершил рассмотрение дела в отношении оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега и постановил Российской Федерации выплатить им компенсацию в размере чуть более чем €80 тысяч.

Суд признал несправедливым судебное разбирательство в отношении их и вынес решение о компенсации каждому из братьев в размере €10 тысяч за причиненный моральный ущерб, €45 тысяч Алексею Навальному за судебные расходы, около €11 тысяч и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному, сообщает «Интерфакс». При этом ЕСПЧ не нашел политической подоплеки в действиях российских правоохранительных органов в рассматриваемом деле.

Россия не согласна с решением ЕСПЧ по делу братьев Навальных и собирается обжаловать его, заявили в пресс-службе Минюста РФ.

Ранее «Практика» писала о том, что Мосгорсуд отклонил представление прокуратуры об ужесточении приговора братьям Алексею и Олегу Навальным по делу «Ив Роше».