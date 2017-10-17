Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 13:36
Новости

ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсации за дело «Ив Роше»‍

Суд не выявил политической мотивированности

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) завершил рассмотрение дела в отношении оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега и постановил Российской Федерации выплатить им компенсацию в размере чуть более чем €80 тысяч.

Суд признал несправедливым судебное разбирательство в отношении их и вынес решение о компенсации каждому из братьев в размере €10 тысяч за причиненный моральный ущерб, €45 тысяч Алексею Навальному за судебные расходы, около €11 тысяч и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному, сообщает «Интерфакс». При этом ЕСПЧ не нашел политической подоплеки в действиях российских правоохранительных органов в рассматриваемом деле.

Россия не согласна с решением ЕСПЧ по делу братьев Навальных и собирается обжаловать его, заявили в пресс-службе Минюста РФ.

Ранее «Практика» писала о том, что Мосгорсуд отклонил представление прокуратуры об ужесточении приговора братьям Алексею и Олегу Навальным по делу «Ив Роше».


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
05 октября, в 19:44
Суд отклонил иск к Навальному о моральной компенсации на 1,9 млн рублей
Новости
11 сентября, в 20:06
Эксперт оценил шансы иска об отсутствии удовлетворения после погашения займа
Новости
03 октября, в 11:41
Судебное слушание по иску Бекетова против Навального отложили на конец октября

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо