Эстония просит ЕС оказать помощь в связи с неурожаем

Министр сельской жизни Эстонии Тармо Тамм обратился в Европейскую комиссию с просьбой оказать его стране помощь в связи с неурожаем из-за большого количества осадков в 2017 году.

«Очевидно, около 10% зерновых останутся неубранными», — цитирует его «Интерфакс». Похожее положение дел обстоит и с бобовыми и в овощном секторе.

Тамм уверен, что нынешние сложности могут сказаться и на урожае 2018 года. В ближайшее время премьер-министр Эстонии, на проходящем в Брюсселе саммите, расскажет о сложившемся положении председателю Совета ЕС Жан-Клоду Юнкеру.

Примеру Тамма последовали и в Латвии и Литве, где также наблюдаются проблемы с урожаем.

Ранее «Практика» писала о том, что систему образования Литвы ожидают большие перемены, одна из которых — факультатив начальной военной подготовки для старшеклассников.