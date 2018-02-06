Граница размечена: Эстония завершила установку пограничных столбов

Разметка сухопутной границы между Эстонией и Россией полностью завершена.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны Эстонии, всего на сухопутной границе было размечено 567 мест нахождения пограничных столбов.

“Все места нахождения пограничных столбов сухопутной границы в Юго-Восточной Эстонии размечены. На конец 2017 года все 567 пограничных столбов установлены”, – заявило ведомство.

Пограничные знаки на воде

Весной 2017 года Департамент полиции и погранохраны Эстонии, совместно с Департаментом водных путей, завершили маркировку границы республики с Россией на Чудском, Тёплом и Псковском озёрах.

“На берегу реки Нарва и на малых островах предварительно размечены места установки 144 пограничных столбов и установлены 39 пограничных столбов”, – сообщили ведомства. Также пресс-службы Департаментов добавили, что полностью работы по разметке границы с Россией завершатся в первом полугодии 2018 года.

Это не разметка границы

По словам Аймара Кесса, одного из сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны республики Эстония, эти действия проводятся не для разметки эстонско-российской границы, а для обозначения территории пограничного режима, который вводится для отслеживания незаконных пересечений границы.

“Установка буев обеспечит то, что пребывающим в летнее время на эстонской территории людям станет визуально лучше определять свое месторасположение относительно границы”,- рассказал Аймар.

Реакция в соцсетях

Общественность в России отнеслась к окончанию односторонней разметки российско-эстонской границы неоднозначно. Некоторые восприняли это с юмором, некоторые же с полной уверенностью считают, что это послужит на благо нашего государства.

“Молодцы Эстонцы. От таких соседей надо держаться как можно дальше”, – комментирует событие в Twitter пользователь Mikhail W.

“Не прошло и 30 лет. Как это по-эстонски”, – сказал в Twitter Дмитрий Ковальский.

История территориальных усобиц

В 2005 году впервые после 11 лет обсуждения договор об эстонско-российской госгранице был подписан, но после его внесения в парламент депутаты добавили ссылку на Тартуский договор 1920 года, согласно которому Эстония имеет территориальные претензии к России и претендует на часть Псковской области. В связи с этими событиями Москва отозвала свою подпись под договором.

Переговоры между странами возобновились в конце 2012 года.

В ноябре 2014 года директор Департамента информации и печати МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что в соответствии с международно-правовыми нормами демаркация госграницы, осуществленная в одностороннем порядке, не имеет юридического значения. Также в ведомстве добавили, что государственная граница считается окончательно демаркированной только после утверждения правительством каждой из сторон соответствующих документов.

Первое заявление Эстонии о намерении в одностороннем порядке провести разметку границы с Россией датируется 2015 годом.

“Во временной контрольной зоне на границе с Российской Федерацией намечено установить 760 пограничных столбов, а также 412 буйков на водной границе”, ― говорилось в пресс-службе правительства республики в июне 2015 года .

По словам правительства, демаркация необходима, чтобы снизить количество ошибочных незаконных пересечений границы.

“С точки зрения международного права любые односторонние действия не являются правовыми. И устав ООН, и другие признанные во всем мире принципы и нормы основаны на положении о взаимном сотрудничестве и уважении суверенитетов других стран. Реальная практика связана только с двусторонними действиями, односторонние действия никакого правового обеспечения и последствий нести не будут, так как не соответствуют международным подходам. Нужно найти решение ― садитесь и договаривайтесь”, – заявил заведующий кафедрой конституционного и международного права ГУУ Владимир Таболин.

Стоимость строительства инфраструктуры для охраны эстонско-российской границы, общей протяженностью 338,6 км, обошлась Таллину в 197 млн евро, что почти в 2 раза дороже, чем планировалось.