Эстонский физик предложил новый способ преподавания математики

Физик Конрад Вольфрам предложил новый способ преподавания математики в Эстонии, так как более 80% материала, который изучается в образовательных учреждениях, не применяется в жизни. Он считает, что необходимо сделать ставку на устранение расчета вручную.

Это говорит о том, что необходимо менять подход к изучению данного предмета, сообщает портал Еl Рais.

Физик и математик из Кембриджского университета и основатель компьютерной математики Конрад Вольфрам уверен, что существует проблема с математикой. По словам ученого, студенты считают, что это сложный и неинтересный предмет, учителя разочарованы результатами своих учеников и правительства разных стран хотя и понимают, что они являются детерминантами экономики, но не знают, как обновлять академические программы.

В 2010 году Вольфрам привлек внимание педагогов и экспертов в области образования со всего мира. Он проанализировал причины, по которым студенты потеряли интерес к предмету, благодаря которому были созданы самые захватывающие творения человечества: от ракет до фондовых рынков.

Слишком много часов занятий тратится на обучение вычислению сложных уравнений вручную. Это большая ошибка, считает Вольфрам, который стремится ввести компьютеры в классы и позволить машинам совершать расчеты.

Ученый утверждает, что реальные проблемы XXI века можно решить только с помощью компьютеров, и именно поэтому они должны войти в систему образования как фундаментальная часть предмета математики.