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Этнографический диктант напишут более тысячи жителей Свердловской области

Акция пройдет 3 ноября, накануне Дня народного единства

Больше тысячи свердловчан подали заявки на написание этнографического диктанта.

Всероссийская акция состоится 3 ноября, накануне Дня народного единства, сообщается на портале правительства Свердловской области. Уральские организаторы отметили, что проверить свои знания можно будет на 16 площадках, которые откроют в Екатеринбурге, Артемовске, Краснотурьинске, Каменск-Уральском, Первоуральске, Серове, Верхнем Дуброво и Красноуфимске.

Больше всего человек ожидается  в Верхнедубровской средней школе. Там придут писать диктант около 150 человек.  В Уральском государственном экономическом университете ждут 130 человек. В школе №3 Красноуфимска в акции примут участие 120 человек. И 100 человек зарегистрировались для участия в акции в Екатеринбурге.

Впервые акция «Большой этнографический диктант» прошла в России в прошлом году, в ней приняли участие 90 тысяч человек. Самым молодым участником стала 12-летняя девочка, а самым старшим — 80-летний мужчина.

Ранее «Практика» сообщала, что по данным диктанта станет ясно, какими знаниями о народах, проживающих в России, обладают жители региона.


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