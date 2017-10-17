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Этнографический диктант пройдет в Свердловской области

Всероссийская акция состоится накануне Дня народного единства

В Свердловской области 3 ноября пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант».

Об этом сообщается на официальном портале правительства Свердловской области. Принять участие в акции могут все желающие старше 15 лет, которые хорошо владеют русским языком. В Свердловской области диктант проведут на 16 площадках.

Организаторы мероприятия отметили, что диктант позволит определить уровень этнографической грамотности населения. По данным диктанта станет ясно, какими знаниями о народах, проживающих в России, обладают жители региона. Главной целью акции станет привлечение внимания к этнографии как науке.

Диктант пройдет в форме тестирования, в котором будет 30 вопросов одинаковых для всех. Ответить на них надо будет за определенное время. Максимально можно набрать 100 баллов.

Ранее «Практика» сообщала, что в Екатеринбурге готовятся к празднованию Дня народного единства. Основными площадками станут Исторический сквер, площадь Труда, парк культуры и отдыха Маяковского.


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