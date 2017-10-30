Евгений Курочкин определил причины популярности кемеровского Шерегеша

PR-специалист горнолыжных фестивалей «БАльшой снег» Евгений Курочкин рассказал нам, почему кемеровский Шерегеш стал самым популярным зимним курортом России.

«Сочинские горнолыжные курорты недоступны большей части населения России из-за стоимости услуг, а также дороговизны билетов на проезд на фоне уменьшения доходов населения. При этом Шерегеш предлагает развитую инфраструктуру, невысокие цены, много снега и большое количество качественных мероприятий в течение полугода», — сказал Евгений Курочкин.

Если бы ТурСтат делал исследование для каждого из ценовых сегментов, то, по мнению эксперта, в верхнем ценовом диапазоне выиграла бы Красная поляна. Но в среднем и нижнем — Шерегеш!

Шерегеш — поселок в Таштагольском районе Кемеровской области, расположенный возле горы Зеленая. Название поселок получил в честь братьев Шерегешевых, которые открыли в этой местности в 1912 году месторождение железной руды. Зимний одноименный курорт с каждым годом посещают все больше любителей катания на лыжах и сноубордах.