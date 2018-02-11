Евгения Медведева установила на Олимпиаде мировой рекорд

В южнокорейском Пхенчхане стартовал третий день Олимпийских игр, в ходе которого российские фигуристы продолжили борьбу за победу в командном зачете.

Как передает RT, одним из главных событий стал новый мировой рекорд Евгении Медведевой, установленный во время исполнения короткой программы. Фигуристка набрала 81,06 балла, превысив собственное мировое достижение, которое было установлено во время командного чемпионата мира в Токио. Тогда Медведева получила за свое выступление 80,85 балла.

Как сообщает ТАСС, еще одним успехом российских фигуристов стало третье место пары Натальи Забияко и Александра Энберта по итогам произвольной программы в соревнованиях спортивных пар в командном зачете.

На данный момент команда из России находится на втором месте турнира, уступая сборной Канады. Третье место принадлежит олимпийской сборной США.

В заключительном соревновательном этапе 12 февраля примут участие Алина Загитова, Михаил Коляда и пара Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева, передает РИА Новости.

Уточняется, что в рамках командного зачета в понедельник будут представлены произвольные программы в одиночном катании и в танцах на льду.