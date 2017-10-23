Евродепутат намерена бороться за сохранение русских школ в Латвии

Депутат Европейского парламента от Латвии Татьяна Жданок недовольно тем, что русские школы в стране переводятся на латышский язык. Она считает, что государство обязано обеспечить нацменьшинству республики право на получение образования в школах на родном языке.

Жданок намерена отстаивать свою позицию на европейском уровне. Для этого политик примет участие в общеевропейской акции по сбору миллиона подписей в поддержку обеспечения прав проживающих в ЕС нацменьшинств на сохранение своей идентичности, языка и культуры, сообщает ТАСС.

За год она должна будет собрать не менее миллиона подписей как минимум в семи странах Евросоюза. «После этого требования включат в новую европейскую Конституцию или должны будут каким-то другим образом быть зафиксированы в обязывающем европейском законодательстве», — пояснила Татьяна Жданок.

Ранее схожая тема поднималась и на Украине. Однако президент страны Петр Порошенко заявил, что новый закон «Об образовании» исправляет ситуацию, когда дети национальных меньшинств не знают языка на котором говорят в стране, в которой они живут, о чем ранее писала «Практика».