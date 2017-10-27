Европа и США отказываются признавать независимость Каталонии

Великобритания, Германия и Италия официально отказались признать законной резолюцию о независимости Каталонии. А Вашингтон считает ее неотъемлемой частью Испании.

Как передает RT, Италия вслед за Великобританией и Германией настаивает на том, что отделение Каталонии незаконно. По заявлению главы итальянского МИД Анджелино Альфано, Италия не может признать отделение региона в одностороннем подядке.

В то же время власти США поддержали позицию испанских властей и отказались принимать автономию Каталонии, сообщает «Интерфакс». А вот Абхазия, напротив, готова поддержать признание независимости Каталонии, но только в том случае, если такое обращение поступит, уточнил министр иностранных дел Абхазии Кан Тания.

Как ранее передавала «Практика», по итогам референдума парламент Каталонии принял решение о независимости от Испании.