Европа осознает бессмысленность санкционной политики

В Европе все больше осознают бессмысленность санкционной политики.

Об этом заявил член комитета Государственной думы России по международным делам Сергей Железняк, сообщает РИА Новости. Политик сказал, что в Европе понимают, что для большинства серьезных проблем и вызовов им нужна Россия, поэтому нет смысла вести против нее санкционную политику.

Так он прокомментировал возможное снятие санкций с России, которое рассматривают в Совете Европы. Депутат считает, что в Европе начали понимать, что диалог с Россией не имеет других альтернатив. Европейцы поняли, что между введенными против России санкциями и кризисом на Украине нет связи.

К тому же санкции, введенные против России, наносят ощутимый урон национальной экономике многих стран Европы.