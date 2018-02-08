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08 февраля, в 11:33
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Европарламент может отменить переход на летнее время

Инициаторы нововведения считают, что перевод часов является экономически необоснованным

Депутаты Европарламента намерены вынести на голосование вопрос об отмене перехода на летнее и зимнее время.

Как сообщает РИА Новости, данную инициативу поддерживают около 80 членов организации. Проект планируют рассмотреть в четверг, 8 февраля, на пленарной сессии в Страстбурге.

Инициаторы отказа от перевода часовых стрелок убеждены, что сложившаяся традиция перехода на летнее и зимнее время является экономически необоснованной. Кроме того, это доставляет людям дискомфорт.

Согласно существующей на данный момент директиве, все страны ЕС переходят на летнее время с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Если Европарламент одобрит новый проект, все государства-члены Европейского Союза перейдут на единый учет времени без перевода стрелок дважды в год.


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