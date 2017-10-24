Европарламент рассмотрит предложение создать бригаду по киберобороне

Глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер предложил создать в Евросоюзе отдельную бригаду по обеспечению защиты сообщества от кибератак.

Данное предложение поступило от ведущей политической группы Европарламента во вторник, 24 октября, сообщает РИА Новости.

«Давайте создадим европейскую бригаду по киберобороне», — сказал Вебер на пленарной сессии.

Ранее глава исполнительной коллегии ЕС Жан-Клод Юнкер предлагал открыть агентство киберобороны для защиты стран-членов сообщества и их предприятий от кибератак.

Юнкер заявлял, что в прошлом году ЕС зафиксировал четыре тысячи кибератак на более чем 80% европейских компаний.

Ранее «Практика» сообщала, что в Государственной думе РФ появится должность киберсекретаря. Он будет заниматься синхронизацией действий парламентов разных стран в совершенствовании Hi-Tech на законодательном уровне.