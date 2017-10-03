Сегодня:
$
Нефть
Золото
03 октября, в 22:34
Новости

Европейский университет в Санкт-Петербурге переформатировали в НИИ

ВУЗ так и не смог получить образовательную лицензию

Европейский университет в Санкт-Петербурге сменил свой статус. Теперь это не ВУЗ, а научно-исследовательский институт. Заведение лишилось образовательной лицензии в конце июля и не смогло вовремя ее получить. Студентов пришлось отчислить, только 10 % сумели перевестись в другие ВУЗы.

На время получения образовательной лицензии ВУЗ будет существовать в форме научно-исследовательского института с просветительской экспертной повесткой, сообщает ТАСС.

Ранее «Практика» писала, что Европейский университет лишился лицензии после судебных тяжб с Рособрандзором. Получить лицензию вновь оказалось сложно: в первый раз пакет документов вернули, сославшись на несоответствие государственным стандартам, а во второй назначили проверку, которая нашла недостатки в помещении университета. Из-за этого ВУЗ не смог выпустить учащихся студентов и принять новых. Однако, ректор и преподавательский состав верят в то, что получить лицензию все-таки удастся.

 

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
06 октября, в 10:59
Университет для пенсионеров появится в Москве в следующем месяце
Новости
18 октября, в 12:33
Куйвашев поручил активизировать развитие системы допобразования

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо