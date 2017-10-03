Европейский университет в Санкт-Петербурге переформатировали в НИИ

Европейский университет в Санкт-Петербурге сменил свой статус. Теперь это не ВУЗ, а научно-исследовательский институт. Заведение лишилось образовательной лицензии в конце июля и не смогло вовремя ее получить. Студентов пришлось отчислить, только 10 % сумели перевестись в другие ВУЗы.

На время получения образовательной лицензии ВУЗ будет существовать в форме научно-исследовательского института с просветительской экспертной повесткой, сообщает ТАСС.

Ранее «Практика» писала, что Европейский университет лишился лицензии после судебных тяжб с Рособрандзором. Получить лицензию вновь оказалось сложно: в первый раз пакет документов вернули, сославшись на несоответствие государственным стандартам, а во второй назначили проверку, которая нашла недостатки в помещении университета. Из-за этого ВУЗ не смог выпустить учащихся студентов и принять новых. Однако, ректор и преподавательский состав верят в то, что получить лицензию все-таки удастся.