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24 ноября, в 10:03
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Евросоюз надеется на компромисс по Brexit

Британия должна выйти из состава ЕС в конце марта 2019 года

В пятницу, 24 ноября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибудет в Брюссель с проектом компромисса, чтобы разблокировать переговоры по Brexit, также она встретится с президентом совета ЕС Дональдом Туском.

Кроме того, на 4 декабря назначена встреча Терезы Мэй и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который в последнее время отмечает “позитивные сигналы в переговорах”. “Тем не менее, в настоящее время ситуация с Brexit не до конца проработана”, – цитирует его портал Afp.

Порядка 30 стран входящих в ЕС по-прежнему требуют четких обязательств по завершению первого этапа переговоров, ориентированного на организацию выхода Британии из Евросоюза в конце марта 2019 года, и на законопроект, по которому Лондон должен будет погасить все свои финансовые обязательства, принятые в рамках переговоров по Brexit.

Ранее «Практика» писала о том, что Тереза Мэй предложит выплатить ЕС 45 миллиардов евро по Brexit.


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