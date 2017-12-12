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12 декабря, в 22:08
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Евросоюз намерен продлить санкции против России

Выполнение минских договоренностей будет обсуждаться на встрече членов ЕС 14-15 декабря

Европейские лидеры собираются продить экономические ограничения в отношении РФ еще как минимум на полгода.

Как сообщают “Ведомости”, об этом заявили представители дипломатических миссий в Брюсселе. В качестве причины продления антироссийских санкций названо, в частности, нежелание РФ выполнять минские соглашения.

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что подробно этот вопрос будет обсуждаться 14-15 декабря в ходе заседания представителей совета.

Напомним, срок действия текущих санкций истекает в начале 2018 года. Ограничительные меры, введенные ЕС после присоединения Крыма и позиции России по поводу ситуации на юго-востоке Украины, затрагивают финансовый, оборонный и энергетический сектор.


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