Евросоюз намерен продлить санкции против России

Европейские лидеры собираются продить экономические ограничения в отношении РФ еще как минимум на полгода.

Как сообщают “Ведомости”, об этом заявили представители дипломатических миссий в Брюсселе. В качестве причины продления антироссийских санкций названо, в частности, нежелание РФ выполнять минские соглашения.

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что подробно этот вопрос будет обсуждаться 14-15 декабря в ходе заседания представителей совета.

Напомним, срок действия текущих санкций истекает в начале 2018 года. Ограничительные меры, введенные ЕС после присоединения Крыма и позиции России по поводу ситуации на юго-востоке Украины, затрагивают финансовый, оборонный и энергетический сектор.