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13 февраля, в 21:20
Новости

Евросоюз направит в Донбасс 50 миллионов евро

Об этом уведомил министр по вопросам неподконтрольных территорий

Евросоюз намерен в 2018 году заняться экономическим восстановлением восточноукраинских территорий. Для решения этого и других вопросов ЕС выделит региону более 50 миллионов евро.

Как заявил в интервью изданию “Деловая столица” украинский министр по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса Вадим Черныш, средства Европы будут направлены на экономическое восстановление, развитие предпринимательства, укрепление безопасности и регуляцию социальных вопросов. Предположительно, материальная поддержка поступит в Донбасс во второй половине текущего года.

“Европейский союз выделит нам €50,5 млн для решения разных вопросов на Востоке Украины”, – заявил Черныш. Он также напомнил, что ранее страна заключила договор с американским агентством USAID на сумму 51 миллион долларов на реализацию “Украинской инициативы повышения потенциала”.

Также в декабря 2017 года около пяти миллионов евро было предоставлено Германским обществом по международному сотрудничеству для развития на территории Донбасса малого и среднего бизнеса, а также для создания дополнительных рабочих мест.


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