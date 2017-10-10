Евросоюз ввел дополнительные санкции против Северной Кореи

Во вторник, 10 октября, Европейский союз утвердил введение дополнительных ограничительных мер в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН от 11 сентября 2017 года.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном интернет-портале Совета Европейского союза. Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что Северная Корея продолжает реализовывать проекты баллистических ракет и ядерного оружия.

В сообщении говорится, что санкции включают в себя запрет на продажу Пхеньяну сжиженного природного газа, импорт тканей из КНДР. Кроме того, они частично блокируют экспорт в Северную Корею нефти и нефтепродуктов.

Также введены новые санкции в отношении граждан этого государства. Теперь страны-участницы ЕС перестанут выдавать разрешения на въезд и работу жителям Северной Кореи, так как заработанные средства могут пойти на поддержку незаконных ядерной и ракетных программ КНДР.

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