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20 декабря, в 23:08
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Евросоюз выступает за перемирие в Донбассе

При этом в ЕС обеспокоены выходом России из СЦКК

В ЕС заявили, что ожидают от участников Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) принятия мер по возобновлению совместной работы.

Кроме того, Евросоюз считает необходимым введение режима перемирия на период новогодних праздников, передает РИА Новости.

При этом в МИД РФ заявили, что российской стороной принято решение о прекращении деятельности в рамках СЦКК. Во вторник, 19 декабря, представители воинского контингента РФ покинули территорию ДНР.

Евросоюз считает, что выход России из Совместного центра по контролю и координации может привести к негативным последствиям в части поддержания перемирия.


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