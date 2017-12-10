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10 декабря, в 13:01
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Ежегодный объем взяток в мире оценили в один триллион долларов

При этом коррупция отнимает у всемирной экономики 2,6 триллиона долларов в год

ООН заявила, что мировая экономика из-за деятельности коррупционеров теряет около 2,6 триллиона долларов ежегодно. Около одного триллиона долларов составляет объем взяток в год.

Как сообщает ТАСС, связанные с коррупцией потери в десять раз превосходят размеры официально направленных на оказание финансовой помощи средств.

При этом Россия, Украина и Казахстан занимают по индексу коррупции 131 место в мире. Такие данные приводит подконтрольная ООН организация Transparency International.

Напомним, как передавала Praktika.ru, в субботу, 9 декабря, Россия отметила Международный день борьбы с коррупцией. В рамках противодействия этому негативному экономическому и социальному явлению Госдума рассмотрит законопроект, приравнивающий получение или дачу взятки в виде любого нематериального блага к криминальным действиям.


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