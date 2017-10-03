Facebook: 56% «российской» рекламы показали в США уже после выборов

Свыше половины рекламы, имеющей «российские корни», в социальной сети Facebook в Соединенных Штатах Америки продемонстрировали уже после выборов президента страны, которые прошли в ноябре прошлого года.

Об этом в компании сообщили РИА Новости. Отмечается, что четверть подобной рекламы пользователи не увидели вовсе.

Данное заявление появилось после заседания в конгрессе, во время которого сотрудники Facebook передали чиновникам данные о трех тысячах объявлений, зарегистрированных в социальной сети с 2015 по 2017 годы якобы от имени российской компании «Агентство интернет-исследований».

Утверждается, что данные объявления «разжигали расовые и социальные разногласия».

Американский конгресс убежден, что такая информация является доказательством вмешательства России в выборы президента США, что Москва полностью отрицает.

Представители Facebook утверждают, что российские рекламные объявления увидели 10 миллионов человек, при этом на американских выборах главы государства за Хиллари Клинтон и Дональда Трампа проголосовали свыше 128 миллионов американцев.

В то же время только 44% данной рекламы пользователи социальной сети увидели до дня выборов — 8 ноября. Все остальные объявления были показаны уже после этого мероприятия.

Кроме того, 25% всей рекламы в силу специфической ее демонстрации в интернете вовсе не нашли целевой аудитории, поэтому не были представлены.