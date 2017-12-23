Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Кадырова

Социальные сети Facebook и Instagram заблокировали доступ к аккаунтам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Предположительно, такие действия вызваны новыми ограничениями, принятыми США против России. В Facebook пишут, что страница недоступна: «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

«К сожалению, данная страница недоступна», – сообщают в Instagram. В свою очередь, в социальной сети ВКонтакте страница главы Чеченской Республика работает нормально. Кадыров даже отправил в пятницу вечером со своего телефона в соцсеть рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации.

В Telegram Рамзан Кадыров выложил видео по поводу санкций, которые ввели США против него. «Одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя. Против меня ввели санкции. Чувствую себя великим человеком, столько наград от Америки», –сказал глава Чечни.

Ранее Рraktika.ru писала, что США ввели санкции против России. Рамзана Кадырова внесли в список за неоднократные нарушения прав человека. Москва такие действия считает незаконными.