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19 октября, в 00:14
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Facebook назвал незначительным влияние на выборы в США через Messenger

Дэвид Маркус отметил, что количество пользователей, которые пытались повлиять на исход выборов, совсем небольшое

Американская социальная сеть Facebook  назвала незначительным влияние пользователей на итоги выборов в США.

Как оказалось, повлиять на настроения американских избирателей c помощью приложения Messenger пыталось совсем небольшое количество человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Дэвида Маркуса, главу Messenger и вице-президента Facebook. Маркус разъяснил, что только владельцы индивидуальных учетных записей могут напрямую общаться с другими пользователями посредством данного приложения, а значит охват аудитории не измеряется в огромных масштабах.

При этом вице-президент Facebook пообещал более тщательно проверять контент социальной сети. Ранее «Практика» писала о том, что Facebook все сильнее влияет и на результаты выборов в Великобритании.


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