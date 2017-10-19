Facebook назвал незначительным влияние на выборы в США через Messenger

Американская социальная сеть Facebook назвала незначительным влияние пользователей на итоги выборов в США.

Как оказалось, повлиять на настроения американских избирателей c помощью приложения Messenger пыталось совсем небольшое количество человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Дэвида Маркуса, главу Messenger и вице-президента Facebook. Маркус разъяснил, что только владельцы индивидуальных учетных записей могут напрямую общаться с другими пользователями посредством данного приложения, а значит охват аудитории не измеряется в огромных масштабах.

При этом вице-президент Facebook пообещал более тщательно проверять контент социальной сети. Ранее «Практика» писала о том, что Facebook все сильнее влияет и на результаты выборов в Великобритании.