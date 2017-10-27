Сегодня:
$
Нефть
Золото
27 октября, в 23:44
Новости

Facebook обяжет спонсоров политических объявлений раскрыть данные

Руководство соцсети ужесточит правила публикаций политического характера

Каждая политическая запись в Facebook теперь обязательно будет сопровождаться сведениями о спонсоре публикации.

О нововведениях стало известно в пятницу, 27 октября, сообщает ТАСС. Вице-президент компании Джоэл Каплан заявил, что авторы рекламных постов политического характера, связанных с избирательным процессом, должны будет указать свой точный адрес и прочие необходимые для идентификации физического или юридического лица данные.

Таким образом, любой пользователь Facebook сможет узнать, кто был спонсором конкретного объявления. Также руководство социальной сети планирует нанять более одной тысячи сотрудников для проверки рекламы.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
03 октября, в 09:33
Facebook: 56% «российской» рекламы показали в США уже после выборов
Новости
06 октября, в 16:12
Фурин: Цукерберг пытается лоббировать интересы в правительстве США
Новости
19 октября, в 00:14
Facebook назвал незначительным влияние на выборы в США через Messenger

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо