Facebook обяжет спонсоров политических объявлений раскрыть данные

Каждая политическая запись в Facebook теперь обязательно будет сопровождаться сведениями о спонсоре публикации.

О нововведениях стало известно в пятницу, 27 октября, сообщает ТАСС. Вице-президент компании Джоэл Каплан заявил, что авторы рекламных постов политического характера, связанных с избирательным процессом, должны будет указать свой точный адрес и прочие необходимые для идентификации физического или юридического лица данные.

Таким образом, любой пользователь Facebook сможет узнать, кто был спонсором конкретного объявления. Также руководство социальной сети планирует нанять более одной тысячи сотрудников для проверки рекламы.