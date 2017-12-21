Facebook отрицает обвинения в возрастной дискриминации

Ряд крупных американских компаний обвинили в возрастной дискриминации – эйджизме. Объявления о поиске персонала от Verizon, Amazon, Goldman Sachs и других компаний, показывались только пользователям Facebook определенного возраста. Аналогичным образом рекламировала свои вакансии и сама социальная сеть.

Как передает издание AdAge, Facebook уже оказывалась в центре похожего скандала – ранее компанию обвиняли в расизме из-за объявлениям о продаже недвижимости, которые показвались только пользователям определенного расового типа.

В этот раз компания отказалась считать себя виноватой – в Facebook заявили, что подобные объявления о вакансиях являются только частью более широкой политики поиска персонала. Представители соцсети и других компаний, обвиненных в эйджизме, заявили, что использовали разные медиа подходы для разных аудиторий.