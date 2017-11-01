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Facebook подсчитал расходы Трампа и Клинтон на рекламу

Ранее американские СМИ обвиняли Россию во вмешательстве в выборы в США

Представитель Facebook, юрисконсульт Колин Стретч рассказал о сумме расходов штабов кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа в 2016 году на предвыборную кампанию в этой социальной сети.

По его словам, вместе они потратили порядка $81 миллиона, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника Стретча сенатора Роя Бланта. При этом Россия якобы потратила около $46 тысяч на политическую рекламу на платформах компании до президентских выборов.

В начале октября Facebook собиралась расширить штат сотрудников для контроля за рекламой. Представители социальной сети объясняли свое решение последним скандалом, когда американские СМИ сообщали о якобы имевшего места «вмешательства РФ» в выборы в США в 2016 году.

При том, что президент США Дональд Трамп комментируя информацию о покупках Россией рекламы в Facebook, назвал ее «мистификацией». Он считает, что наибольшее влияние на крайние выборы президента Соединенных Штатов оказали нечестные американские СМИ, выпускающие статьи и новостные выпуски по радио и телевидению в пользу его бывшей соперницы — Хиллари Клинтон.


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