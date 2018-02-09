Facebook выделит гранты создателям успешных групп

Американская компания Facebook запускает программу грантов.

Как передает ТАСС, социальная сеть профинансирует наиболее успешные проекты и наградит администраторов групп, в общей сложности на эти цели будет направлено 10 миллионов долларов.

По словам представителей корпорации, создатели пяти сообществ получат для финансирования своих проектов по одному миллиону долларов каждый. Также около ста администраторов групп удостоятся грантов на сумму до 50 тысяч долларов.

“Мы ищем сообщества, которые имеют значение для людей, состоящих в них. Мы находимся в поиске инициатив, которые оказывают позитивное воздействие, а также сообществ, которые включают как онлайн-компоненты, так и компоненты, выходящие за рамки сети”, – рассказали в Facebook.

Отмечается также, что шанс получить гранты будет у создателей и администраторов групп со всего мира. Победителей будут выбирать независимые эксперты и сотрудники корпорации.