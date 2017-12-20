Фанаты подали более 2 300 000 заявок на билеты на матчи ЧМ-2018

Болельщики чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, оставляют заявки на билеты на FIFA.com, чтобы оказаться на грандиозном событии. До 31 января фанаты со всего мира могут подавать заявки на билеты на все матчи, кроме вступительного матча и финала.

По данным FIFA, во время первого этапа продаж было распределено 742 760 билетов, а во время второго, стартовавшего 5 декабря, на билеты было подано более 2 300 000 заявок. В числе самых активных фанатов россияне.

Также FIFA выделила билеты для людей с ограниченными возможностями в соответствии с количеством мест.

Российские власти попросили болельщиков из других стран и гостей города подать заявку для получения идентификатора FAN. Это официальный документ, который будет служить удостоверением личности. Его наличие обязательно для входа в стадионы чемпионата мира по футболу 2018 года. Также он дает такие льготы, как безвизовый въезд на территорию России, бесплатные поездки по определенным маршрутам и безлимитное пользование общественным транспортом во время матчей.