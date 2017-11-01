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Фанаты «Спартака» пытались попасть на матч Лиги чемпионов в шарфах «Севильи»

Несмотря на запрет, российские болельщики купили билеты на матч

Фанаты российского ФК «Спартак» пытались пройти на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Для того, чтобы попасть на долгожданный матч с «Севильей» болельщики из России надели на себя футболки и шарфы с клубными цветами испанского клуба.

Сотрудники арены быстро вычислили «хамелеонов» и отказались пропускать их на стадион «Рамон Санчес Писхуан», пишет СпортЭкспресс. По правилам, этот матч «Спартак» должен был провести без болельщиков.

Ранее «Практика» писала о том, что УЕФА применил дисциплинарные санкции к болельщикам «Спартака» за то, что те применили пиротехнику на матче в Мариборе. В качестве наказания матч 1 ноября обязали провести без зрителей.


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