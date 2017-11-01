Фанаты «Спартака» пытались попасть на матч Лиги чемпионов в шарфах «Севильи»

Фанаты российского ФК «Спартак» пытались пройти на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Для того, чтобы попасть на долгожданный матч с «Севильей» болельщики из России надели на себя футболки и шарфы с клубными цветами испанского клуба.

Сотрудники арены быстро вычислили «хамелеонов» и отказались пропускать их на стадион «Рамон Санчес Писхуан», пишет СпортЭкспресс. По правилам, этот матч «Спартак» должен был провести без болельщиков.

Ранее «Практика» писала о том, что УЕФА применил дисциплинарные санкции к болельщикам «Спартака» за то, что те применили пиротехнику на матче в Мариборе. В качестве наказания матч 1 ноября обязали провести без зрителей.